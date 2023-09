Souloukou: “La Roma ha bisogno di uno stadio. Il FFP non ci rende meno ambiziosi”

Le parole del Ceo giallorosso dopo i sorteggi di Europa League: "L'aspettativa è arrivare in fondo alla competizione"

Redazione

Lina Souloukou, CEO della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il sorteggio di Europa League. Queste le sue parole:

Partiamo dal sorteggio. Dopo Budapest volete arrivare alla prossima finale?

“Mi scuso per l’italiano ma lo sto imparando. Non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari. Il livello dell’Europa League è alto quindi la fase a gironi è importante. Siamo consapevoli del valore della nostra squadra e del nostro allenatore. Visti i risultati degli ultimi anni in Europa, è ovvio che l'aspettativa è arrivare in fondo alla competizione”

Un bilancio sul primo periodo alla Roma?

“Sono arrivata qua 3 mesi fa quindi magari è presto per me per fare un bilancio. La situazione che ho trovato era molto positiva, lavorando da tanti anni nel calcio conoscevo molto bene la passione dei tifosi della Roma. Viverla da vicino però in città ogni giorno o allo stadio, o all’aeroporto ora che è atterrato Lukaku, è incredibile. Lavorare in una piazza che ha questo sentimento d’amore per la squadra, è un onore e allo stesso tempo una grande responsabilità. Siamo consapevoli dell’importanza che ha la squadra nella vita dei tifosi”.

Il 2027 è la deadline per lo stadio?

“Prima di tutto volevo sottolineare l’importanza del rapporto con la proprietà. Sono ambiziosi e mi fanno crescere continuamente. E’ una cosa importante per tutti noi che lavoriamo per fare di questa ambizione una realtà. Hanno investito tanto per costruire una bella squadra non solo in campo ma anche fuori. La verità è che sia la parte sportiva che societaria mi inorgoglisce molto. Stadio e UEFA sono de percorsi istituzionali diversi. Si allineano per i tempi stimati ma la verità è che sono cose diverse. Il progetto dello stadio di proprietà è veramente importante perché credo che è uno dei pilastri di un progetto sportivo. Nessuna società ambiziosa può stabilirsi al top senza avere uno stadio proprio. Stiamo portando avanti anche il percorso con la UEFA che prevede alcuni vincoli che dobbiamo rispettare ma è un percorso allineato con le regole del FFP e della sostenibilità finanziaria. Anche questo percorso non ha mai abbassato l’ambizione della proprietà e l’ultima prova è l’arrivo di Lukaku. E’ un esempio di come la proprietà anno dopo anno, stia rendendo la Roma sempre più competitiva”.

