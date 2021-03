Europa League, sorteggio quarti di finale e semifinale: le possibili avversarie della Roma

La Roma non fallisce e centra i quarti di finale di Europa League: dopo il 3-0 dell’andata arriva il 2-1 in terra ucraina e lo Shakhtar Donetsk diventa la seconda ex squadra di Fonseca eliminata dai giallorossi. Che ora entrano nelle prime otto squadre della competizione, nella fase senza dubbio più calda: il cerchio si stringe e la possibilità di scontri con le big del calcio europeo aumentano. Domani la Roma conoscerà la sua avversaria nei quarti di finale in programma l’8 e il 15 aprile 2021, con il sorteggio ‘libero’ in programma domani alle ore 13, dopo quello della Champions League. Nell’urna di Nyon verranno decisi anche gli accoppiamenti per le semifinali, che invece ci saranno il 29 aprile e il 6 maggio.

Europa League, le possibili avversarie della Roma ai quarti di finale

Come detto, il cerchio si stringe ai quarti di finale. Dopo il Braga, la Roma elimina una grande del calcio europeo, che ha già vinto questa competizione ed è una habitué della Champions League. L’8 e 15 aprile, i giallorossi potrebbero trovare un’altra big viste le squadre nell’urna di Nyon che non pone paletti negli accoppiamenti. Questo vuol dire che non ci sono teste di serie né limitazioni sui derby nazionali o su squadre già affrontate nel girone.

Alle 18.55, insieme alla squadra di Fonseca, si sono giocate altre tre partite: avanti Arsenal e Granada che dopo aver vinto all’andata hanno eliminato rispettivamente Olympiacos e Molde. Fuori invece il Tottenham, clamorosamente rimontato dalla sorpresa Dinamo Zagabria .I Gunners dopo una prima parte di stagione pessima, sono in grande ripresa e hanno una grande tradizione europea. Decisamente più morbido sarebbe sulla carta il confronto con i croati oppure con gli spagnoli del Granada, che comunque hanno già eliminato il Napoli ai sedicesimi.

Nelle quattro partite in programma stasera alle 21, invece, la qualificazione è particolarmente in bilico ad eccezione dell’Ajax che all’andata ha vinto 3-0 contro lo Young Boys, già battuto nel girone dalla Roma sia all’andata che al ritorno. Grande attesa per la sfida di ‘San Siro’ tra Milan e Manchester United dopo l’1-1 di ‘Old Trafford’: entrambe sarebbero partite complicatissime. I Red Devils sono secondi in Premier League e hanno il secondo miglior attacco del campionato dominato dal City. E il Milan ha già dimostrato di essere un osso duro, visto che ha battuto la Roma all’Olimpico solo tre settimane fa. Più abbordabile, sulla carta, la sfidante che uscirà da Rangers-Slavia Praga: i cechi sono sulla carta l’avversario più morbido, la squadra di Gerrard resta molto insidiosa vista la stagione grandiosa. Gli scozzesi hanno già vinto il titolo (hanno 20 punti più del Celtic), sono ancora imbattuti sia in campionato che in Europa League. E ai gironi hanno messo dietro il Benfica. Infine da non sottovalutare il Villarreal, che parte dal 2-0 dell’andata in casa della Dinamo Kiev: anche gli spagnoli non hanno ancora perso una partita in questa competizione.

L’urna dei quarti di finale:

ROMA

Arsenal

Dinamo Zagabria

Granada

Slavia Praga/Rangers (andata 1-1) IN CORSO

Manchester United/Milan (1-1) IN CORSO

Dinamo Kiev/Villarreal (0-2) IN CORSO

Ajax/Young Boys (3-0) IN CORSO

Sorteggio Europa League, orario e dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di Europa League ci sarà domani alle ore 13 a Nyon, in Svizzera, presso la Casa del Calcio Europeo, subito dopo il sorteggio della Champions League. Potrete seguirlo con la diretta scritta di Forzaroma.info, in streaming sul sito dell’Uefa, in tv su Sky Sport 24 (canale 200) o Sky Sport Football (canale 203) o su Eurosport 1, visibile sull’app di DAZN o sul canale 210 della piattaforma Sky.