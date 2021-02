Europa League, sorteggio ottavi: orario e dove vederlo in Tv e streaming

Dopo aver superato lo scoglio dei sedicesimi, grazie alla doppia vittoria sul Braga, la Roma si appresta a conoscere il suo prossimo avversario in Europa League. Il sorteggio degli ottavi di finale è in programma a Nyon a partire dalle ore 13 e, per la prima volta in stagione, non ci saranno teste di serie. Nessuna limitazione anche tra squadre dello stesso paese.

I giallorossi potranno infatti incontrare chiunque: dal Milan, unica italiana oltre alla Roma rimasta nella competizione, alle compagini più ostiche, tipo Manchester United, Tottenham e Arsenal. Fonseca le eviterebbe volentieri, come Shakhtar Donetsk, Ajax e Villarreal. Più morbido, almeno sulla carta, sarebbe invece un abbinamento con Dinamo Kiev, Rangers, Slavia Praga, Dinamo Zagabria, Young Boys, Molde, Olympiacos o Granada.

Il sorteggio degli ottavi di Europa League verrà trasmesso su Sky dalle 13, sui canali Sky Sport 24 (200) e Sky Sport Football (203), con il commento di Leo Di Bello, Riccardo Trevisani e Matteo Marani. Sarà inoltre possibile seguirlo in streaming sull’app SkyGo e sui Now TV. La partite si disputeranno l’11 e il 18 marzo, sempre negli slot orari delle 18.55 e delle 21, mentre ad aprile si giocheranno i quarti.

Ecco le possibili 15 avversarie della Roma agli ottavi di finale di Europa League (11-18 marzo 2021):

Tottenham (ENG)

Dynamo Kyiv (UKR)

Manchester United (ENG)

Arsenal (ENG)

AC Milan (ITA)

Rangers (SCO)

Slavia Praha (CZE)

Villarreal (ESP)

Dinamo Zagreb (CRO)

Young Boys (SUI)

Molde (NOR)

Granada (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Ajax (NED)

Olympiacos (GRE)