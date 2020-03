Le restrizioni per evitare il contagio del coronavirus si estendono anche in Europa. Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale dell’UEFA, le uniche due gare di Champions ed Europa League che al momento si disputeranno a porte chiuse saranno quelle di Valencia–Atalanta e Inter–Getafe. Porte aperte e programmi finora rispettati per Siviglia–Roma, impegnate negli ottavi di finale dell’ex Coppa Uefa, il 12 marzo allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan