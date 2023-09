Europa League, Servette-Slavia Praga 0-2: Masopust e Ogbu stendono gli svizzeri

Nello stesso gruppo G della Roma, successo importante per la squadra ospite che conquista i tre punti ed è in testa alla classifica insieme ai giallorossi

Contemporaneamente al match giocato dalla Roma in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol, sono scese in campo le altre due squadre del gruppo G di Europa League: Servette e Slavia Praga. La squadra ospite è riuscita ad imporsi rispetto agli svizzeri con un gol per tempo. Nella prima frazione il vantaggio è arrivato al 32', grazie alla rete di Masopust. Nella ripresa, invece, ci ha pensato Ogbu a chiudere il match sullo 0-2 finale. Con questo risultato, lo Slavia Praga conquista i primi tre punti della sua esperienza europea e mantiene la scia della Roma che ha messo ko lo Sheriff.