Europa League, Servette-Sheriff 2-1: nel finale gli svizzeri rimontano e vincono

Un calcio di rigori di Bedia, in pieno recupero, porta i 3 punti ai padroni di casa in una partita pazza. Nei minuti conclusivi il Tiraspol resta anche in 9 uomini

Redazione

Ha del clamoroso quanto successo nei minuti finali di Servette-Sheriff, gara valevole per la quarta giornata del gruppo H di Europa League. Le avversarie della Roma si sono date filo da torcere, ma a trionfare sono stati gli svizzeri che nei minuti finali hanno recuperato il risultato. La gara è terminata sul 2-1 per i padroni di casa. Eppure lo Sherrif era passato in vantaggio ad inizio partita con l'autogol di Severin. La sfida sembrava essere nelle mani della squadra moldava che, però, all'84' ha subito il gol dell'1-1 firmato da Rouiller. In pieno recupero, il calcio di rigore trasformato da Bedia ha permesso al Servette di conquistare i 3 punti. Nel caos dei minuti conclusivi, il Tiraspol è rimasto anche in 9 uomini per l'espulsione di Kiki e Zouhri. Con questa importante vittoria, gli svizzeri si attestano al 3 posto del girone con 4 punti. Lo Sheriff, invece, scivola all'ultimo con 1 solo punto a disposizione.

