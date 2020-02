Europa League, Salisburgo-Eintracht Francoforte 2-2: i tedeschi volano agli ottavi

Ora il quadro degli ottavi di finale di Europa League è completo. Il Basilea affronterà l’Entracht Francoforte che ha battuto solamente oggi il Salisburgo dopo che la gara era stata rimandata per maltempo nella giornata di ieri. Ai tedeschi è bastato pareggiare 2-2 per passare il turno, in virtù anche della vittoria per 4-1 conquistata nella partita di andata. I padroni di casa si sono ritrovati in vantaggio per due volte, prima con Ulmer e poi con Onguene, ma in entrambe le occasioni si sono fatti recuperare dall’Eintracht grazie alla doppietta di André Silva.