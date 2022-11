Europa League, Roma-Ludogorets: arbitra Dabanovic. Partita in chiaro su TV8

C'è una buona notizia per i tifosi giallorossi che potranno vedere la sfida con i bulgari in chiaro su TV8, oltre che su Dazn e Sky. Inoltre nella giornata di oggi la UEFA ha designato l'arbitro per l'ultima sfida del girone C tra Roma e Ludogorets. Sarà Nikola Dabanović a dirigere l'incontro, gli assistenti saranno Milovan Djukić e Vladan Todorović. Il quarto ufficiale sarà Miloš Savović. Al VAR andrà Pol van Boekel mentre l'AVAR sarà Bartosz Frankowski. Nessun precedente né con i giallorossi né con i bulgari, a settembre ha arbitrato la gara tra Midtjylland e Lazio, terminata 5-1 per i danesi. La squadra di Mourinho è costretta a vincere per continuare il percorso in Europa League. Senza i tre punti ci sarà la retrocessione in Conference League.