L’urna di Nyon ha deciso: la Roma di Paulo Fonseca affronterà il Gent di Thorup ai sedicesimi di finale d’Europa League.Un ostacolo impegnativo ma tutt’altro che insuperabile. Come reso noto ufficialmente, i giallorossi giocheranno la gara di andata in casa il 20 febbraio alle ore 21:00, mentre il ritorno si giocherà il 27 febbraio alle ore 18:55 in Belgio.