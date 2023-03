Europa League, Roma ai quarti di finale: data del sorteggio e possibili avversarie

Domani alle ore 13 a Nyon i giallorossi scopriranno la squadra che affronteranno nel prossimo turno. Andata il 13 aprile, ritorno il 20

La Roma supera la Real Sociedad e conquista l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Domani alle ore 13 scoprirà l’avversaria che uscirà dall’urna di Nyon. Il sorteggio sarà visibile sia sua Sky che su Dazn. I giallorossi dopo il 2-0 all'andata contro la Real Sociedad hanno pareggiato 0-0 in Spagna, conquistando un posto ai quarti di finale. Un risultato che non tutti avevano pronosticato al momento del sorteggio, visto che la Real Sociedad era terza in Liga alle spalle di Barcellona e Real Madrid. Ma agli uomini di Mourinho è bastata una grande partita di andata vinta con i gol di El Shaarawy e Kumbulla, e una prestazione difensiva maiuscola al ritorno per qualificarsi. Da adesso in poi, si può sognare in grande. Anche perché non tutte le avversarie sono così temibili.

Roma, le possibili avversarie: United ma anche Juventus — Queste le possibili avversarie della squadra di Mourinho: Juventus, Manchester United, Siviglia, Feyenoord, Bayer Leverkusen, Union Saint Gilloise e Sporting CP (che ha eliminato l'Arsenal ai rigori). Domani, dopo il sorteggio, verrà creato anche il tabellone per l’eventuale semifinale. I pericoli principali, quindi, sono il Manchester United e la Juventus, che sull'Europa League ha riposto tutte le possibilità di giocare la Champions il prossimo anno a meno di miracoli in campionato (e di situazioni extra campo che riguardano i punti di penalizzazione). Più abbordabili Bayer Leverkusen, Feyenoord e anche Siviglia, che resta la squadra regina di questa competizione ma non sta attraversando la sua annata migliore: in Liga, per esempio, è tredicesima e si è qualificata ai quarti vincendo il 2-0 l'andata in casa ma perdendo 1-0 al ritorno contro il Fenerbahce. La "migliore" sarebbe l'Union Saint Gilloise.

Sorteggio venerdì alle 13 a Nyon: dove vederlo — Il sorteggio si svolgerà venerdì 17 marzo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). La cerimonia si terrà alle ore 13 e sarà possibile seguirla in diretta su su Sky, Dazn, e in streaming su Sky Go, Now Tv e in chiaro sul sito uefa.com. Aggiornamenti anche su Forzaroma.info e sui canali social. I sorteggi in realtà saranno tre: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando i quarti di finale) e per determinare la squadra "di casa" pro forma in finale. Il sorteggio dei quarti di finale è libero (non sono previste teste di serie e sono ammesse sfide tra connazionali o squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi), con le partite numerate da 1 a 4 per il sorteggio delle semifinali a seguire.