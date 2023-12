Europa League, Roma ai playoff: data del sorteggio e possibili avversarie

Non avendo ribaltato la classifica, i giallorossi saranno costretti a giocare un turno in più contro una delle retrocesse della Champions League

Arrivano gli squali dalla Champions League. La Roma ha chiuso il girone di Europa League al secondo posto, e come lo scorso anno si ritroverà ad affrontare il playoff contro una delle retrocesse dalla massima competizione. Non basta la vittoria per 2-0 contro lo Sheriff poiché lo Slavia ha battuto il Servette. Per conoscere l’avversaria bisognerà attendere lunedì 18 dicembre, quando alle 13:00 verranno estratte le squadre dall’urna di Nyon. I giallorossi sono sicuri di aver evitato le altre seconde classificate di Europa League e le italiane, quindi il nome sarà tra le retrocesse della Champions, quelle che appunto José Mourinho lo scorso anno definì gli “squali”. Il Milan non può essere associato ai capitolini, di seguito l’elenco delle possibili avversarie: Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Young Boys e Shakhtar Donetsk.