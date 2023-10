Roma a punteggio pieno dopo tre partite: prima volta nella storia in Europa

La Roma liquida lo Slavia Praga con un secco 2-0. Dedicisivi i gol di Bove e del solito Lukaku. Big Rom ha messo la firma in tutti e tre i successi europei dei giallorossi. Punteggio pieno e per la prima volta nella storia i giallorossi si trovano a 9 punti dopo le prime tre partite in una competizione europea. Le altre gioie erano arrivate con Sheriff e Servette. Adesso la qualificazione è ad un passo e i ragazzi di Mourinho potrebbero mettere in ghiaccio anche il primo posto nel prossimo turno. L'obiettivo dichiarato dallo Special One è quello di evitare i playoff di febbraio.