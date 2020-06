Europa League, rimborso biglietti fino al 25 giugno per i match tra Roma e Siviglia

“Il nuovo termine ultimo per richiedere il rimborso è stato fissato ore 18:00 di giovedì 25 giugno. Le modalità restano invariate rispetto a quanto già comunicato”. Così la Roma ha voluto aggiornare i tifosi sull’estensione delle date di rimborso per i biglietti di Europa League. Le partite in questione sono quelle che si sarebbero dovute giocare tra Roma e Siviglia il 12 e 19 marzo, rinviate causa coronavirus. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Partita SIVIGLIA-ROMA del 1 marzo

CANCELLAZIONE ACQUISTO VOUCHER SU ASROMA.COM

Tutte le operazioni di acquisto del voucher valido per il ritiro del biglietto presso lo Store di Piazza Colonna sono state automaticamente annullate e stornate.

L’importo pari al valore del biglietto valido per l’ingresso allo stadio Sanchez Pizjuan verrà restituito sulla carta di credito o il conto Paypal utilizzati per l’acquisto online.

I tempi di accredito possono variare in base a termini e condizioni di utilizzo della carta di credito o conto Paypal.

Partita ROMA-SIVIGLIA del 19 marzo

ACQUISTI EFFETTUATI ONLINE SU ASROMA.COM

Tutti i biglietti acquistati sul sito ufficiale www.asroma.com, sono stati automaticamente annullati nelle scorse settimane. I tempi di accredito degli importi possono variare in base a termini e condizioni di utilizzo della carta di credito o conto Paypal utilizzati.

ACQUISTI EFFETTUATI PRESSO I PUNTI VENDITA

AS ROMA STORE: i tifosi potranno richiedere il rimborso recandosi presso lo stesso punto vendita in cui si è precedentemente acquistato il biglietto. Sarà necessario presentare i biglietti in originale o la e-mail di conferma dell’acquisto. Dovranno inoltre essere esibiti i documenti degli intestatari dei biglietti per validare l’annullo e il rimborso.

PUNTI VENDITA VIVATICKET: i tifosi potranno richiedere il rimborso recandosi presso lo stesso punto vendita in cui si è precedentemente acquistato il biglietto. Sarà necessario presentare i biglietti in originale. Sarà rimborsato l’importo di pari valore dei biglietti restituiti. Dovranno inoltre essere esibiti i documenti degli intestatari dei biglietti per validare l’annullo e il rimborso.

Il calendario relativo al rimborso presso gli AS Roma Store e i Punti Vivaticket sarà reso noto nelle prossime settimane in base all’evolversi della situazione di emergenza sanitaria nazionale.”