Dopo la conferenza stampa di vigilia in cui hanno parlato il tecnico Buruk e l’esterno Visca, l’Istanbul Başakşehir ha svolto il consueto allenamento di rifinitura in vista della partita contro la Roma. La squadra turca si è divisi in tre gruppi per un torello. I giocatori di Buruk hanno poi svolto una seduta di riscaldamento atletico, con dei giri di campo ed un percorso con skip.