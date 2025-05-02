Ieri il Manchester United ha ipotecato il passaggio in finale battendo l'Athletic Club al San Mames 3-0. Un risultato netto, ma le polemiche non sono mancate. Infatti, sullo 0-1 per gli inglesi viene assegnato un calcio di rigore per i 'Red Devils' e Vivian riceve il cartellino rosso. L'arbitro inizialmente non aveva fischiato il penalty ed è stato richiamato al Var da Di Paolo. Secondo l'analista arbitrale di Radio Marca si tratta di un chiaro errore poiché il difensore spagnolo non strattona Hojlund che si lascia cadere. Alessandro Di Paolo finisce nel mirino dei tifosi baschi che lo accusano di "tifare Roma". I giallorossi erano stati eliminati dall'Athletic a seguito di un clamoroso errore arbitrale.

La Roma nunca ha perdido un partido con Aleandro Di Paolo, árbitro de hoy en el VAR. 🇮🇹 pic.twitter.com/c7iKFeiO8f — Athletic Xtra (@AthleticXtra) May 1, 2025