Europa League, le quote per la vittoria finale: la Roma si gioca a 20, Milan tra le favorite

Archiviata la fase a gironi di Europa League, lunedì sarà già tempo di sorteggi per delineare il quadro dei sedicesimi di finale. È già tempo per i bookmakers di stilare le prime stime sulle possibili vincitrici della competizione, tenendo conto dell’andamento della prima fase e delle squadre retrocesse dalla Champions League. Secondo quanto riporta agipronews.it, la Roma non gode dei favori del pronostico nonostante il passaggio del turno conquistato da prima nel girone. Il percorso della squadra di Fonseca non ha convinto del tutto i betting analyst di StanleyBet.it che infatti non la includono nel lotto delle favorite per la vittoria finale: quota fissata a 20, al pari di Villareal e Benfica, e dietro al Napoli di Gattuso (14). Addirittura in top 5 il Milan, dato in lavagna a 11, preceduto solamente dalle corazzate inglesi Tottenham (6,50), Arsenal (8), e Manchester United (7).