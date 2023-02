Europa League, poker del Salisburgo in campionato: 4-0 contro l’Austria Lustenau

Il Red Bull Salisburgo, prossimo avversario della Roma al playoff d'andata di Europa League in programma giovedì, ha battuto in campionato 4-0 l'Austria Lustenau. Con questa vittoria il club consolida la sua posizione in testa alla classifica con sei punti di vantaggio sullo Strum Graz. Il poker porta la firma di Matthias Jaissle, Fernando (doppietta), Seiwald e Capaldo.