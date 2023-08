Europa League, play-off terminati: ecco tutte le possibili avversarie della Roma

I giallorossi in prima fascia insieme all'Atalanta sicuramente non potranno sfidare Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Rangers e Ajax nella fase a gironi

Domani alle ore 13 ci saranno i sorteggi dei gironi della prossima Europa League. La Roma avrà la possibilità di riscattarsi dopo la finale di maggio persa contro il Siviglia. Terminati da poco i play-off, adesso la lista delle possibili avversarie è completa. Sicuramente i giallorossi, che si trovano in prima fascia insieme all'Atalanta, nella fase a gironi non potranno incontrare Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Rangers e Ajax (anch'esse teste di serie). Di seguito, l'elenco aggiornato delle squadre che potrebbero sfidare i giallorossi nella fase a gironi e che competeranno per raggiungere la finale di Dublino: