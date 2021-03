Europa League, Pellegrini nominato nella squadra della settimana della UEFA – FOTO

C’è anche Lorenzo Pellegrini nella squadra della settimana dell’Europa League scelta dall’Uefa. Il centrocampista della Roma, migliore in campo nella bella vittoria contro lo Shakhtar Donetsk, è stato celebrato dalla federazione organizzatrice del torneo, che lo ha inserito nell’undici tipo dell’andata degli ottavi di finale.

Il centrocampo, in particolare, è formato dal numero 7 giallorosso, Gravenberch dell’Ajax e Odegaard dell’Arsenal. Anche l’ex Real Madrid, come Pellegrini, è andato a segno ieri, mentre per il diciottenne olandese è arrivato “solo” un assist.