Europa League, Pau Lopez inserito nel top team della settimana – FOTO

Pau Lopez è stato inserito tra i migliori undici dell’andata dei sedicesimi di Europa League. Il portiere della Roma, grazie alle sue cinque parate, è stato scelto come miglior portiere. Insieme a lui anche Olivera (Getafe), Coates (Sporting CP), Godin (Inter) e Touré (Eintracht), Kamada (Eintracht), Hagi (Rangers), Ruben Neves (Wolverhampton), Kostic (Eintracht), Vietto (Sporting CP) Diego Jota (Wolverhampton). Quest’ultimo votato anche come miglior giocatore in assoluto del turno.