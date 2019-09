Europa League, parola ai bookmaker: la vittoria della Roma si gioca a 15. Facile il passaggio del girone

L’Europa League sta per tornare: giovedì sera alle 21 la Roma scenderà sul campo dell’Olimpico per sfidare l’Istanbul Basaksehir in occasione della prima gara del Gruppo J. Per i bookmaker, le favorite alla vittoria finale sono due inglesi: Manchester United in pole a 5,50, poi c’è l’Arsenal a 7,00. La vittoria del Siviglia è quotata a 12, mentre quella della Roma a 15. Staccata la Lazio a 33.

Come riporta Agimeg, buone notizie per quanto riguarda il passaggio del turno: quello della Roma si gioca a 1,25, dietro il Borussia Mönchengladbach a 1,40. Il passaggio del Basaksehir vale 2,5 volte la posta, mentre quello del Wolfsberg si gioca a 4,50.