Europa League, mezzo Manchester nella top 11 della settimana. C’è anche Dzeko

Il bosniaco il solo romanista tra i migliori della settimana

La top 11 della settimana di Europa League è quasi un monopolio per il Manchester United, e non poteva essere altrimenti. La vittoria per 6-2 contro la Roma ha regalato agli uomini di Solskjaer le luci della ribalta. Tra i migliori compaiono infatti Shaw, Maguire, Wan-Bissaka, Bruno Fernades, Pogba e Cavani. A portare la bandiera per la Roma il solo Edin Dzeko, presente tra i migliori undici grazie alla rete segnata nel primo tempo del match di Old Trafford (l'ottava personale contro lo United).