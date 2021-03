Europa League, Mayoral in corsa per il titolo di capocannoniere

Stasera torna l’Europa League. La Roma negli ottavi di finale affronta lo Shakhtar Donetsk. Fonseca dovrà fare ancora a meno di Dzeko, infortunatosi proprio nell’ultima sfida del trofeo contro il Braga. A guidare l’attacco, con tutta probabilità, sarà Mkhitaryan nella posizione di falso nueve. Borja Mayoral potrebbe finire quindi in panchina, anche se nella competizione europea ha fatto sempre bene. Come ricorda Tuttomercatoweb, lo spagnolo è in lizza per vincere il titolo di capocannoniere dell’edizione. Il numero 21 è a quota 5 reti. In testa a questa classifica ci sono, con 7 gol, due calciatori che però sono stati eliminati: Pizzi del Benfica e Yazici del Lille. Vinicius del Tottenham segue a 6, e se la gioca con Alcacer del Villarreal e lo stesso attaccante romanista, che sono entrambi a quota 5.