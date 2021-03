La prossima avversaria della Roma in campionato sarà il Genoa, ma subito dopo si penserà all’Europa League: Fonseca agli ottavi incontra un’altra sua ex squadra, lo Shakhtar Donetsk. Gli ucraini oggi pomeriggio hanno affrontato l‘Olimpik Donetsk nel derby: gli uomini di Castro sono tornati alla vittoria battendo i rivali per 1-0 grazie al gol al 24′ di Dodo. Lo Shakhtar si porta a -1 dalla Dinamo Kiev, prima in classifica.