Europa League, lo Schalke tifa per il Siviglia contro la Roma – FOTO

Curioso scambio di tweet tra Siviglia e Schalke, con il club tedesco che ha scritto di tifare per la squadra andalusa in occasione del match di Europa League contro la Roma. Tutto è nato in mattinata, con il video di alcune partite disputate in Germania postato dall’account ufficiale della società spagnola, nel quale compariva pure la semifinale di Coppa Uefa giocata dal Siviglia a Gelsenkirchen, nel 2006. Al “Ciao Germania” dei ‘Rojiblancos’, il profilo social dello Schalke ha risposto con un “Benvenuti, amici“; successivamente, i ‘Minatori’ hanno pubblicato un secondo tweet: “Supportiamo i nostri amici del Siviglia nella loro partita di Europa League contro la Roma. Incrociamo le dita!“. Arriverà la risposta dell’account giallorosso?