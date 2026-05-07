Europa League, l’Aston Villa spazza via il Nottingham (4-0): finale col Friburgo

Non c'è gara al Villa Park: l'Aston Villa travolge il Nottingham Forest per 4-0 e conquista un posto nella finale di Europa League. Ribaltato senza problemi l'1-0 dell'andata grazie ad un super McGinn, autore di una doppietta. Sarà il Friburgo a doversela vedere con quella che è, senza dubbio, la favorita del torneo. Anche i tedeschi sono protagonisti di una rimonta ai danni del Braga che non riesce a difendere il 2-1 dell'andata e cade per 3-1. Gara fortemente condizionata dall'espulsione al 6' di Dorgeles (autore del gol vittoria all'andata) tra i portoghesi. Poche sorprese, invece, in Conference League dove Crystal Palace e Rayo Vallecano raggiungono la finale battendo per la seconda volta Strasburgo (0-1) e Shaktar (2-1).