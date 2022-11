Europa League, la Roma va ai playoff: possibili avversarie e data del sorteggio

Serviva una vittoria e i giallorossi non hanno deluso le aspettative. La Roma supera il girone C di Europa League e si qualifica ai play off del torneo. Adesso dovrà affrontare una tra le 8 squadre retrocesse dalla Champions League. Ad eccezione della Juventus che per regolamento potrà incontrare solo dagli eventuali ottavi di finale in poi. L’obiettivo è evitare il Barcellona di Xavi mentre le altre sono alla portata della squadra di Mourinho: Ajax, Salisburgo, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen, Siviglia e Shakhtar. Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta si giocheranno il 16 e 23 febbraio 2023. Il sorteggio dei play off verrà trasmesso in diretta da Dazn e Skydalle ore 13 del 7 novembre. La cerimonia si svolgerà come da tradizione presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon, in Svizzera