Europa League, la Roma si qualifica ai sedicesimi se…

La Roma vince la sua prima finale in questa stagione. Sia Fonseca che Pellegrini ieri hanno definito il match di stasera contro l’Istanbul Basaksehir una sfida da dentro o fuori. I giallorossi, con il ko maturato all’ultimo in Germania aveva messo a serio rischio la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, ma alla ‘Fatih Terim Arena’ ha rimesso tutto a posto. Il 3-0 in trasferta della squadra di Fonseca ribalta la situazione del girone J. Dal terzo posto, infatti, la Roma balza al secondo superando proprio il Basaksehir, che dalla vetta si ritrova provvisoriamente fuori. Il Borussia Moenchengladbach, infatti, ha vinto 1-0 in Austria contro il Wolfsberger salendo in prima posizione a 8 punti: gli stessi dei giallorossi, che però sono indietro negli scontri diretti (pareggio all’Olimpico e ko al ritorno).

Con il Basaksehir a quota 7 punti, la situazione del girone rimane ancora apertissima mentre il Wolfsberger – rimasto a 4 – è eliminato. Proprio gli austriaci saranno gli avversari della Roma all’Olimpico nell’ultima giornata giovedì 12 dicembre mentre nell’altro match il Borussia ospiterà la squadra di Buruk. Per accedere ai sedicesimi di finale di Europa League, alla Roma basterà fare lo stesso risultato del Basaksehir. Gli uomini di Fonseca potrebbero anche perdere, a patto che i turchi non vadano oltre il pareggio in Germania: anche in caso di arrivo a pari punti, infatti, i giallorossi sarebbero decisamente avanti nello scontro diretto, avendo ottenuto due vittorie. Neanche a dirlo, passaggio del turno automatico in caso di vittoria contro il Wolfsberger: in quel caso bisognerà solo stabilire se da prima o seconda del girone: per questo servirebbe una mancata vittoria da parte del Moenchengladbach. Se Roma-Wolfsberger dovesse terminare in pareggio, invece, i giallorossi sarebbero qualificati – anche se sicuramente da secondi – a prescindere dal risultato del ‘Borussia Park’.

La classifica del girone J: Borussia Moenchengladbach e Roma 8, Istanbul Basaksehir 7, Wolfsberger 4.

Ultima giornata del girone J (12 dicembre, entrambe alle ore 21): Roma-Wolfsberger e Borussia Moenchengladbach-Istanbul Basaksehir.