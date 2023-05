Europa League, la Roma mette in palio due biglietti per la finale contro il Siviglia

La Roma tramite una nota sui propri account social, ha annunciato l'inizio di un concorso speciale. In palio infatti due biglietti, il viaggio e una notte a Budapest per la finale di Europa League contro il Siviglia in programma il prossimo 31 maggio. Questa possibilità terminerà alle 15 di domani 25 maggio. Inoltre il concorso è riservato agli utenti dai 18 anni in su e residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino. Splendida iniziativa del club visto i pochi biglietti messi a disposizione dei tifosi della Roma ed esauriti in pochissimo tempo.