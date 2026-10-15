Vince anche l'Atalanta in Conference
Gollini: "Sconfitta difficile da spiegare. Fa molto male"
Seconda vittoria in Europa League per la Juventus. I bianconeri in rimonta battono il Celta Vigo grazie alle reti di Kolo Muani e Woltemade. Vince anche il Milan che schianta il Salisburgo. I rossoneri passano 0-4 in Austria: tripletta per Cisse e gol di Ramos. Tre punti anche per l'Atalanta in Conference League. La squadra di Sarri batte 3-1 il Pafos: gol di Elmas, Raspadori e Scamacca.
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