Vince anche l'Atalanta in Conference

Redazione
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Gollini: "Sconfitta difficile da spiegare. Fa molto male"

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Seconda vittoria in Europa League per la Juventus. I bianconeri in rimonta battono il Celta Vigo grazie alle reti di Kolo Muani e Woltemade. Vince anche il Milan che schianta il Salisburgo. I rossoneri passano 0-4 in Austria: tripletta per Cisse e gol di Ramos. Tre punti anche per l'Atalanta in Conference League. La squadra di Sarri batte 3-1 il Pafos: gol di Elmas, Raspadori e Scamacca.

Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2

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