Europa League, la carica di Villar e Kumbulla: “Pronti e concentrati per l’esordio” – FOTO

Fonseca se la gioca con qualche cambio il debutto stagionale in Europa League. Il tecnico portoghese è pronto a puntare su alcuni giocatori che hanno trovato meno spazio fino ad ora. Come Gonzalo Villar, che potrebbe prendere posto in cabina di regia accanto a Cristante. “Pronti per domani”, ha caricato lo spagnolo su Instagram. Sarà l’esordio europeo invece per Marash Kumbulla, arrivato nell’ultima sessione di mercato dal Verona. “Concentrati per l’esordio in Europa League”, ha scritto invece l’albanese.