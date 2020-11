Europa League, Kumbulla e Pau Lopez nella formazione ideale di WhoScored – FOTO

Inizia a funzionare la Roma B formato Europa League di Paulo Fonseca: tre partite, sette punti, gol e spettacolo sebbene un girone non complicatissimo. A riprova dell’avvio convincente in Europa dei giallorossi è arrivata anche la top 11 stilata da WhoScored con i calciatori che hanno disputato tutte le tre gare di andate del girone. Nel 4-4-2 ipotizzato dal portale infatti ci sono due romanisti, Pau Lopez in porta e Marash Kumbulla al centro della linea difensiva. Il portiere spagnolo sta piano piano ritrovando la serenità e la sicurezza perdute nella parte finale della scorsa stagione, mentre l’albanese sta stupendo tutti per sicurezza e personalità al primo anno con la maglia giallorossa. Nel pacchetto difensivo di WhoScored c’è un altro ‘italiano’, il portoghese Dalot del Milan come esterno a destra, mentre sulla sinistra una vecchia conoscenza della Serie A come Diego Laxalt.