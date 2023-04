Europa League, iniziata la vendita dei biglietti per la finale di Budapest

È iniziata la vendita dei biglietti per le tre finali delle competizioni Uefa. Come riportato dall'agenzia ANSA, i tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente su Uefa.com/tickets/ e proseguirà fino alle 14 del 28 aprile. I biglietti verranno assegnati ai tifosi delle due squadre partecipanti oltre che al pubblico generico ma non saranno venduti in base all'ordine di acquisto ma con un'estrazione che sarà effettuata dopo il 28 aprile. Per quanto riguarda la finale di Europa League, in programma a Budapest il 31 maggio, il costo partirà da 40 euro. Si potrà scegliere di partecipare all'estrazione in ogni caso o solo se la propria squadra del cuore prenderà parte alla finale. Dei 63mila posti disponibili della Puskas Arena, 46.800 verranno messi a disposizione dei tifosi e del pubblico generico.