Mancano due giorni all’esordio della Roma in Europa League contro L‘Istanbul Basaksehir. I turchi arriveranno nella capitale mercoledì, con il tecnico Okan Buruk che si presenterà in la conferenza stampa alle 19. Successivamente, alle 19.30, Robinho e compagni svolgeranno la rifinitura sul prato dell’Olimpico per testare il terreno di gioco. Un primo assaggio della magica atmosfera che si respirerà allo stadio.