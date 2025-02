Europa League, Mourinho sul cammino della Roma verso la semifinale

La squadra di Ranieri potrebbe giocare, dagli ottavi alle semifinali, l'andata sempre in casa: la UEFA, infatti, potrebbe decidere di invertire il programma attualmente in essere in caso di quarti anche per la Lazio

Come decretato poco fa dall'urna di Nyon, dopo aver battuto il Porto ai play-off la Roma affronterà l'Athletic Club agli ottavi di finale di Europa League. L'andata, come noto, è in programma il 6 marzo all'Olimpico, mentre il ritorno una settimana più tardi (13 marzo) al San Mamés di Bilbao. Nel caso in cui i giallorossi dovessero superare i baschi e strappare il pass per i quarti, la squadra di Ranieri affronterà la vincente di Fenerbahce-Rangers. L'andata in quel caso sarebbe in programma il 10 aprile, il ritorno il 17: stando al tabellone il primo atto si giocherebbe all'estero e il secondo all'Olimpico, con un possibile ritorno di Mourinho a Roma. C'è l'alta possibilità, però, che l'UEFA opti per cambiare questo programma, considerando che anche la Lazio dovrebbe giocare il ritorno dei quarti in casa se dovesse passare il turno contro il Viktoria Plzen. Se la Roma dovesse vincere anche la doppia sfida dei quarti, i giallorossi in semifinale troverebbero la vincente di Steaua Bucarest-Lione e Real Sociedad-Manchester United: andata il primo maggio in casa, ritorno una settimana dopo in trasferta.