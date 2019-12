Ai sedicesimi di finale di Europa League, la Roma di Fonseca affronterà il Gent. Come di consueto, il club belga ha voluto mandare subito un messaggio di saluto via Twitter ai giallorossi:“Ciao Roma, un piacere di rincontrarci ancora! Ci vediamo in Europa League”. Chiaro il riferimento alla sfida del 2009, quando gli uomini di Luciano Spalletti passarono il turno con un 7 a 1 in Belgio e un 3 a 1 allo Stadio Olimpico.