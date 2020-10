Europa League, il CSKA Sofia esonera Belchev

Giovedì prossimo la Roma sfiderà il CSKA Sofia, nella seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League. Nel gruppo dei bulgari attesi all’Olimpico non ci sarà l’allenatore Stamen Belchev, esonerato dalla società biancorossa dopo il pareggio di ieri contro l’Arda Kardzhali (1-1, gol dell’ex Liverpool Sinclair). Il CSKA Sofia non vince in campionato da sei partite, avendo ottenuto cinque pareggi e una sconfitta negli ultimi due mesi. Nemmeno in Europa le cose sono andate nella maniera migliore: dopo la vittoria sul Basilea nei preliminari, i bulgari hanno esordito nella fase a gironi perdendo 2-0 in casa contro il Cluj. Saluta anche l’assistente Vladislav Janusz.