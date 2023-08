Europa League, i dati della stagione: la Roma tra le migliori in fase difensiva

La sconfitta col Siviglia e gli errori di Taylor non cancellano lo straordinario percorso della Roma in Europa League. Nelle giornata di oggi sul sito della Uefa sono stati pubblicati i dati dell'ultima edizione e i giallorossi ,tra le squadre arrivate almeno ai quarti di finale, sono tra i migliori in fase difensiva. Il pacchetto arretrato di Mourinho ha registrato la terza percentuale più alta (73%) nel respingere i cross degli avversari. Hanno fatto meglio solamente Juventus (76%) e Sporting CP (89%). Inoltre Rui Patricio è stato il portiere ad aver ottenuto più clean sheet (6). L'attenzione nel difendere è una delle migliori qualità della Roma e l'obiettivo dichiarato anche dallo Special One è quello di arrivare alla finalissima di Dublino in programma il 22 maggio 2024.