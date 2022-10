Europa League, Helsinki campione di Finlandia nonostante la sconfitta contro il KuPS

I prossimi avversari della Roma in coppa hanno disputato l'ultima giornata della Serie A finlandese. I giallorossi affronteranno l'HJK il 27 ottobre

L'Helsinki vince il campionato in Finlandia e festeggia il 32esimo titolo della sua storia. Indolore la sconfitta di oggi contro il KuPS (1-0). I prossimi avversari della Roma in Europa League hanno disputato l'ultima giornata della Serie A finlandese. I giallorossi affronteranno l'HJK il 27 ottobre per la penultima gara del girone. La squadra di Mourinho è costretta a vincere se vuole mantenere vive le speranze di qualificazione al prossimo turno del torneo.