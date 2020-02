Europa League, fuori Ajax e Benfica. Inter e United avanti, Arsenal eliminato ai supplementari

Si concludono anche le partite delle 21 in questi sedicesimi di finale di Europa League. Dopo la qualificazione della Roma col Gent, non sono mancate le sorprese nelle gare di stasera: in primo luogo l’eliminazione del Benfica per mano dello Shakthar Donetsk, che va sotto 3-1 e poi agguanta il pareggio. Ucraini avanti grazie alla vittoria dell’andata. Fuori anche il Celtic, che perde 3-1 in casa con il Copenaghen, e soprattutto l’Ajax. Gli olandesi vincono 2-1 con il Getafe, ma lo 0-2 di sette giorni fa è decisivo e gli spagnolo passano agli ottavi di finale. La sorpresa più grande, però, si consuma all’Emirates: dopo la vittoria per 1-0 in Grecia, l’Arsenal perde con lo stesso risultato ed è costretto ai supplementari dall’Olympiacos. Aubameyang al 113′ firma in rovesciata il gol che potrebbe valere gli ottavi, ma al 120′ arriva la risposta di El Arabi che beffa clamorosamente i londinesi, eliminati nonostante l’occasione finale da pochi metri al 122′. Tutto secondo i piani, invece, per l’Inter e il Manchester United che vincono rispettivamente 2-1 e 5-0. Brivido Siviglia: nel finale il Cluj segna e sarebbe qualificato dopo l’1-1 dell’andata, ma gli andalusi si salvano grazie all’intervento del Var che ravvisa un fallo di mano a inizio azione. Domani sera in campo Salisburgo-Eintracht Francoforte.



I RISULTATI DELLE 21

Ajax-Getafe 2-1 (andata 0-2): 5′ Mata (G), 10′ Danilo, 63′ aut. Oliveira

Arsenal-Olympiacos 1-2 ai supplementari (and. 1-0): 53′ Cisse, 113′ Aubameyang, 120′ El Arabi



Benfica-Shakhtar 3-3 (and. 1-2): 9′ Pizzi, 12′ aut. Dias (S), 36′ Dias, 47′ Rafa Silva, 49′ Stepanenko (S), 71′ Alan Patrick

Celtic-Copenhagen 1-3 (and. 1-1): 51′ Santos, 83′ rig. Edouard (Ce), 85′ Biel, 88′ N’Doye

Inter-Ludogorets 2-1 (and. 2-0): 26′ Cauly (L), 32′ Biraghi, 49′ p.t. Lukaku

Manchester United-Club Brugge 5-0 (and. 1-1): 27′ rig. Fernandes, 35′ Ighalo, 41′ McTominay, 82′ e 94′ Fred

Siviglia-Cluj 0-0 (and. 1-1)

I RISULTATI DELLE 18.55

Giocata ieri – Braga-Rangers 0-1 (andata 2-3): 61′ Kent

Istanbul Basaksehir-Sporting 4-1 ai supplementari (andata 1-3): 31′ Skrtel, 45′ Aleksic, 68′ Vietto (S), 91′ Visca, 119′ rig. Visca

Basilea-APOEL 1-0 (and. 3-0): 38′ rig. Frei

Espanyol-Wolverhampton 3-2 (and. 0-4): 16′, 57′ e 91′ Calleri, 22′ Traore (W), 80′ Doherty (W)

Porto-Bayer Leverkusen 1-3 (and. 1-2): 10′ Alario, 51′ Demirbay, 57′ Havertz, 66′ Marega (P)

Gent-Roma 1-1 (and. 0-1): 25′ David. 29′ Kluivert (R)

LASK-AZ Alkmaar 2-0 (and. 1-1): 44′ rig. e 50′ Raguz

Malmoe-Wolfsburg 0-3 (and. 1-2): 42′ Brekalo, 66′ Gerhardt, 70′ Joao Victor