Europa League, El Shaarawy a un passo dal sorpasso a Dzeko per una top five Special

A sinistra, sulla trequarti o in attacco. A prescindere dalla posizione Stephan El Shaarawy domani a Praga dovrebbe scendere in campo. E non sarà una presenza qualsiasi per il Faraone visto che toccherà quota 27 partite in Europa League. Una in più di Dzeko che occupa il quinto posto di questa speciale classifica. Cinque i gol messi a segno finora da El Shaarawy che ha quindi anche l'occasione di superare il bosniaco anche lui con la stessa quota reti. Con l'ingresso dell'ex milanista della top five, la Roma avrà cinque calciatori in cima alla classifica da quando la coppa ha cambiato nome (con la ex coppa Uefa il primatista resta Aldair con 47). Tutti attualmente in rosa, e tutti portati in alto nella gestione portoghese Fonseca-Mourinho. Al primo posto c'è Cristante con 36 partite, poi Spinazzola con 33, Pellegrini con 32 e Mancini con 31. Il primo ex è Bruno Peres all'ottavo posto con 23 presenze.