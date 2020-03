Europa League, Siviglia-Roma si può giocare in una gara secca in campo neutro il 19 marzo

Così come Siviglia-Roma, anche Inter-Getafe non si giocherà. L’emergenza coronavirus ha cambiato i piani anche della Uefa, che ha rinviato le due partite dopo le restrizioni del governo spagnolo che ha vietato i voli diretti dall’Italia alla Spagna. Quando e come si recuperano le partite? Se lo stanno chiedendo i tifosi e una risposta ha provato a darla il direttore generale del Getafe Clemente Villaverde: “C’è la possibilità che il turno possa risolversi attraverso una gara secca e in un campo neutro”, le parole in conferenza stampa. E secondo Gazzetta.it ci sarebbe già l’ipotesi di una data: quella di giovedì prossimo 19 marzo, in modo da non avere problemi di calendario.