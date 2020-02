Europa League, domani il sorteggio degli ottavi di finale: le possibili avversarie della Roma

La Roma non fallisce e centra gli ottavi di finale di Europa League. Dopo la vittoria di sette giorni fa all’Olimpico per 1-0, il pareggio al ritorno col Gent basta ai giallorossi per approdare al prossimo turno di eliminazione diretta. Ma c’è davvero poco spazio per godere di questo traguardo, dal momento che domenica c’è la trasferta di Cagliari fondamentale e domani mattina a Nyon (ore 13) si conoscerà già l’avversaria degli ottavi di finale, che si svolgeranno il 12 e 19 marzo 2020. Rispetto ai sedicesimi, cambiano le modalità di accoppiamento, che diventa totalmente libero ad eccezione dei club ucraini e russi, che non potranno affrontarsi per motivi politici. Dunque, in virtù di questo si potranno scontrare formazioni della stessa federazione e non ci sarà bisogno di attendere il match tra Salisburgo ed Eintracht Francoforte, rinviato a domani sera alle 18. La Roma, quindi, potrà essere sorteggiata anche con l’Inter, impegnata stasera nel ritorno contro il Ludogorets dopo la vittoria in Bulgaria. Alla luce di questo, di seguito le possibili avversarie dei giallorossi in attesa delle partite delle ore 21.

GIÀ QUALIFICATE

Rangers

Wolfsburg

Lask

Basilea

Bayer Leverkusen

Istanbul Basaksehir

Wolverhampton

DA GIOCARE STASERA (TRA PARENTESI RISULTATO DELL’ANDATA)

Benfica-Shakthar Donetsk (1-2)

Inter-Ludogorets (2-0)

Manchester United-Brugge (1-1)

Arsenal-Olympiacos (1-0)

Siviglia-Cluj (1-1)

Celtic-Copenaghen (1-1)

Ajax-Getafe (0-2)

Domani – Salisburgo-Eintracht Francoforte (1-4)