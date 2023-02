Europa League, dalla Spagna: “Sorteggio infernale per la Real Sociedad”

I sorteggi per gli ottavi hanno deciso che la Roma affronterà la Real Sociedad, terza classificata nella Liga. Non tardano ad arrivare le prime reazioni sui maggiori quotidiani spagnoli. AS titola: "Sorteggio infernale per Betis e Real", riferendosi al fatto che le due squadre hanno pescato, rispettivamente, Manchester United e Roma. Unica squadra "fortunata" è il Siviglia, che affronterà il Fenerbahce. Dello stesso parere è anche Marca che riporta: "Duro sorteggio per gli ottavi di Europa League". Si legge sul quotidiano che le due squadre non sono state fortunate, ma che il lato positivo della questione è il ritorno in casa previsto per il 16 marzo. Anche Sport segue la linea degli altri quotidiani e scrive: "Il Betis e la Real Sociedad incontreranno alcune delle squadre più forti qualificate per gli ottavi di finale della UEFA Europa League".