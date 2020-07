Europa League, confermato: Roma-Siviglia in gara unica il 5 o 6 agosto in Germania

Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso che le sei restanti gare di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League si potranno giocare negli stadi delle squadre di casa. Per la Roma, invece, è confermato l’ottavo di finale in gara unica contro il Siviglia che si giocherà in campo neutro in Germania. La data – si legge nel comunicato del’Uefa, sarà quella del 5 o il 6 agosto.



Ottavi di finale Europa League

Gare di ritorno negli stadi delle squadre di casa

Shakhtar Donetsk – Wolfsburg (2-1)

Leverkusen – Rangers (3-1)

Wolves – Olympiacos (1-1)

Manchester United – LASK (5-0)

Basel – Frankfurt (3-0)

Copenhagen – İstanbul Başakşehir (0-1)

Partite su sfida unica, sede da confermare in Germania

Getafe – Inter

Roma – Sevilla

La UEFA Europa League 2019/20 è ferma da giovedì 12 marzo a causa del virus COVID-19. Il 17 giugno è stato annunciato che quarti di finale, semifinali e finale di questa stagione si giocheranno con un torneo a eliminazione diretta quattro città della Germania ad agosto: Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen. Tutte le sfide saranno su gara unica.

Dopo la riunione straordinaria del Comitato Esecutivo UEFA di giovedì, è stato deciso che le gare si giocheranno a porte chiuse negli stadi delle squadre di casa. Le partite si disputeranno a porte chiuse fino ad ulteriore comunicazione. Numerosi elementi sono stati presi in considerazione dalla UEFA nel prendere questa decisione, come la tutela della salute di tutte le persone coinvolte dalle partite e del pubblico in generale, la responsabilità di far disputare gli incontri in un contesto il più sicuro possibile per garantire il prosieguo della competizione e la volontà di garantire l’equità sportiva in un contesto variegato (alcuni paesi hanno consentito l’accesso del pubblico negli stadi, mentre altri no).

Calendario UEFA Europa League 2019/2020

5–6 agosto: Ottavi di finale (ritorno negli stadi delle squadre di casa; sfide uniche in Germania)

10–11 agosto: Quarti di finale (Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen)

16–17 agosto: Semifinali (Germania, città a confermare)

21 agosto: Finale (Colonia)