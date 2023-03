Europa League, caccia al biglietto per Roma-Real Sociedad: fino a un’ora di attesa

I tifosi giallorossi non mancheranno nemmeno nell'appuntamento europeo: oltre 5600 persone in coda. SI va verso l'ennesimo sold out

La febbre di Roma non passa mai, nonostante la sconfitta bruciante di ieri contro la Cremonese. Alle 16 il club ha aperto la vendita libera dei biglietti per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad e come sempre in questa stagione, è iniziata anche la corsa per accaparrarsene almeno uno. Lunghissime le code online con oltre 5600 tifosi collegati nello stesso momento e un tempo d'attesa che ha superato anche l'ora. Si va verso l'ennesimo sold out stagionale con la Roma che dovrà provare a portarsi avanti già dall'andata allo Stadio Olimpico per non giocarsi tutto nel ritorno all'Anoeta di San Sebastian.