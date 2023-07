Europa League 2023/24, 465 milioni in palio: ecco la distribuzione dei premi

La Roma è tra le squadre partecipanti alla prossima edizione dell'Europa League e la Uefa, ha ufficializzato i premi che distribuirà ai club che ne prenderanno parte per l'edizione 2023/24. In palio ci sono circa 465 milioni di euro che verranno versati ai 32 club, e non più 42 come nel precedente triennio. Ogni club che prende parte alla fase a gironi riceverà 3,63 milioni di euro, semplicemente per la partecipazione al torneo. Durante la fase a gironi, ci saranno 630.000 euro per ogni vittoria e 210.000 euro per ogni pareggio con le vincenti di ogni gruppo che riceveranno un bonus di 1,1 milioni di euro, mentre le seconde classificate 550.000 euro. Per le qualificate agli ottavi ottavi: 1,2 milioni di euro a club, ai quarti quarti: 1,8 milioni di euro a club, alle semifinali: 2,8 milioni di euro a club , alla finale: 4,6 milioni di euro a club. La vincente avrà 4 milioni di euro supplementari. A queste cifre bisognerà aggiungere il market pool, che varia in base ai diritti tv, e al ranking decennale, che si basa sulle prestazioni degli ultimi 10 anni di un club. Un'altra novità importante, riguarda l'edizione 2024/25.