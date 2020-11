Europa League: lo Young Boys non va oltre lo 0-0 col San Gallo, vince il CSKA Sofia

Finisce 0-0 tra Young Boys e San Gallo. Gli svizzeri, che affronteranno la Roma in Europa League il prossimo 3 dicembre, non sono riusciti a segnare ai loro avversari nonostante 25 conclusioni totali (solo 5 però i tiri nello specchio) e il 59% di possesso palla. Dopo la pausa dedicata alle nazionali, la formazione guidata da Gerardo Seoane affronterà il Basilea (21 novembre) e successivamente il CSKA Sofia. Prima del match contro la Roma allo stadio Olimpico, gli svizzeri, adesso al primo posto in campionato, incontreranno il Losanna.

Vittoria, invece, per il CSKA Sofia, che ha battuto 2-1 il Montana grazie all’autorete di Senhadji e al gol dell’ex Chievo Ali Sowe. Ancora in corso la partita del Cluj. I romeni, che secondo “TMW” potrebbero sostituire l’allenatore Petrescu con Leonardo Semplici, stanno vincendo 2-0 sul campo dell’Arges con la doppietta di Rondon.