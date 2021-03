Euro2020, Mancini su Zaniolo: “Non possiamo rischiare di portarlo se non è pronto”

Sono le settimane decisive. Ancora pochi mesi e Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per Euro 2020, rinviati la scorsa estate e in programma da giugno. C’è tanta attesa in casa Roma soprattutto per Nicolò Zaniolo, che sta recuperando dal secondo infortunio al crociato: “Lui è un giocatore che può fare due o tre ruoli e può diventare importante ma deve recuperare bene. Non possiamo rischiare di portarlo non pronto”, ha detto il commissario tecnico alla Rai. In questi giorni sta lavorando a Trigoria e le sensazioni sono più che positive. Dopo Pasqua, a metà aprile, farà un test con la Primavera per testare i suoi progressi e poi tornerà definitivamente in gruppo. Mancini vuole vederlo in partite vere per portarlo con sé agli Europei.