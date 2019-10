Euro2020, Lituania-Serbia 1-2: Kolarov in campo 90 minuti

Irrinunciabile per la Roma, punto fermo anche nella Serbia, di cui ne è senatore e capitano. Questa sera a Vilnius Alexandar Kolarov è partito infatti dal primo minuto nella sfida che la sua nazionale ha affrontato contro la Lituania. Un match, vinto 2 a 1 dai ragazzi di Tumbakovic grazie alla doppietta di Mitrovic, in cui il difensore giallorosso ha giocato 90 minuti schierato nell’inconsueto ruolo di centrale difensivo, in coppia con il gioiello della Fiorentina Milenkovic. Con questi tre punti la Serbia si porta a quota 10, solamente a un punto dal Portogallo. I lusitani perdono 2 a 1 in Ucraina regalando ai gialloblu la qualificazione a Euro2020, ma spicca nella sfida il gol di Cristiano Ronaldo, che raggiunge così il record delle 700 reti in carriera.